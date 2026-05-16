Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, sul suo sito ha fatto il punto sulla situazione che riguarda Sean Sogliano.

Il direttore sportivo del Verona ha ricevuto dal Presidio Investors, nelle scorse settimane, la proposta di prolungamento del contratto in essere con l'Hellas dal 30 giugno 2027 al 2029.

Sogliano, tuttavia, interessa ad altri club, con la Lazio e la Roma che l'hanno contattato. Scrive Pedullà: "Piace anche alla Lazio, come già raccontato in esclusiva, ma è un profilo che può essere valutato dalla Roma: ci sono conferme, in attesa di una decisione definitiva. Per questo motivo Sogliano prende tempo rispetto al rinnovo di contratto fino al 2029 che gli ha proposto il Verona, il suo contratto attuale scade tra poco più di un anno.