Per Cancellieri altra convocazione in Under 21

Nicolato convoca l'attaccante del Verona per le gare del 12 e 16 novembre

L'attaccante del Verona Matteo Cancellieri è stato convocato dal CT dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato per la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 del 2023, Repubblica d'Irlanda-Italia, e per la gara amichevole Italia-Romania. I match si disputeranno, rispettivamente, venerdì 12 a Dublino e martedì 16 novembre a Frosinone.