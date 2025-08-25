Per Taborda il Verona deve battere il Panatinaikos

Il Platense arriva da una serie di successi storici nel calcio argentino, avendo vinto il suo primo titolo in Primera División, il Torneo Apertura. Vicente Taborda è stato uno dei giocatori di punta, fornendo gol e assist.

Nonostante il Boca Juniors abbia accettato di cederlo in prestito fino alla fine dell'anno, nonostante la clausola rescissoria, le sue prestazioni hanno suscitato interesse nel calcio europeo. Nelle ultime ore, quella che inizialmente era una semplice indagine del Panatinaikos si è trasformata in un'offerta formale di 4,5 milioni di euro per l'80% del trasferimento di Taborda. Il giocatore ha espresso la sua intenzione di partire per il Vecchio Continente.