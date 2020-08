Oggi Matteo Pessina si sottoporrà ai controlli clinici per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro accusato ieri con il Genoa.

Il timore è che lo stop per lui sia lungo, nell’ordine di alcuni mesi. Soltanto gli esami, tuttavia, potranno chiarire l’entità del danno.

Pessina è in prestito dall’Atalanta (con diritto di riscatto e controriscatto), il Verona sta trattando con il club bergamasco per provare a confermarlo in gialloblù.