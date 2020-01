Pessina: “Vittoria entusiasmante, ci dà fiducia”

Matteo Pessina parla dopo la vittoria col Lecce. “Tre gol in stagione? Sono contento – dice il centrocampista dell’Hellas – ma soprattutto per questa vittoria che è stata entusiasmante, ci dà molta fiducia. Lavoro molto sulla tenuta fisica, che conta anche molto per il mister. I complimenti del mister? Mi sta facendo crescere facendomi giocare in più zone del campo, io cerco di rispettare le sue indicazioni. Stiamo facendo tutti benissimo e siamo un grande gruppo, giochiamo e ci divertiamo. Il gol lo dedico alla squadra che mi ha messo nelle condizioni di segnare e che mi sta dando delle grandi soddisfazioni professionali. Il discorso salvezza non è chiuso. Mancano ancora tanti punti, concentriamoci sull’obbiettivo”.