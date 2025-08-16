Sarà una serata storica al Domenico Monterisi per i tifosi del Cerignola lunedì prossimo in occasione della gara della loro squadra contro il Verona, per i 32esimi di Coppa Italia. Una partita che, comunque vada, resterà negli annali della società pugliese (fondata nel 1912) per la sua importanza: per la prima volta, infatti, i gialloblù ospitano una squadra di serie nello stadio che vide la luce nel 1930 (allora chiamato Stadio Littorio) e che ha visto l'ultima ristrutturazione nel 2024 (tra le altre cose rinnovo del fondo sintetico del campo).
gazzanet
Pienone al Monterisi per Cerignola-Verona. Perchè per i pugliesi sarà una serata storica
L'entusiasmo è alle stelle dopo un triennio di grandi soddisfazioni che ha visto il Cerignola riconquistare la C dopo 85 anni nel 2022 per poi rendersi protagonista di due campionati ai vertici del girone, sempre disputando i playoff, la scorsa stagione venendo eliminato in semifinale dal Pescara.
I tifosi e la città (quasi 60 mila abitanti, comune del foggiano più esteso della Puglia e di tutto il Sud con una superficie di 593 km quadrati) sono in fermento per la sfida con l'Hellas e chiamano a raccolta il pubblico. La vendita dei biglietti sta andando forte, si va verso il sold out in ogni settore. Attese, dunque, circa 4000 persone. "Riempiamo il Monterisi" è l'appello dei supporter del Cerignola, che ha tra i sostenitori storici gli Ultras Cerignola 1984. A.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA