Pienone al Monterisi per Cerignola-Verona. Perchè per i pugliesi sarà una serata storica

Sarà una serata storica al Domenico Monterisi per i tifosi del Cerignola lunedì prossimo in occasione della gara della loro squadra contro il Verona, per i 32esimi di Coppa Italia. Una partita che, comunque vada, resterà negli annali della società pugliese (fondata nel 1912) per la sua importanza: per la prima volta, infatti, i gialloblù ospitano una squadra di serie nello stadio che vide la luce nel 1930 (allora chiamato Stadio Littorio) e che ha visto l'ultima ristrutturazione nel 2024 (tra le altre cose rinnovo del fondo sintetico del campo).

I tifosi e la città (quasi 60 mila abitanti, comune del foggiano più esteso della Puglia e di tutto il Sud con una superficie di 593 km quadrati) sono in fermento per la sfida con l'Hellas e chiamano a raccolta il pubblico. La vendita dei biglietti sta andando forte, si va verso il sold out in ogni settore. Attese, dunque, circa 4000 persone. "Riempiamo il Monterisi" è l'appello dei supporter del Cerignola, che ha tra i sostenitori storici gli Ultras Cerignola 1984. A.S.