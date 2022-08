Pin: “Verona, concedi troppo. Col Napoli aspetta e colpisci”

Celeste Pin, giocatore del Verona dal 1991 al 1995, 129 presenze e 2 gol con la maglia gialloblù, ha parlato dell'Hellas in vista del debutto in campionato col Napoli.

Sentito dal "Corriere di Verona", Pin ha detto: “Ho seguito la gara in televisione e il problema che ha avuto il Verona è stato concedere troppi spazi a un avversario che non aspettava altro. Il Bari ha segnato con eccessiva facilità, è parso dilagante quando attaccava. Responsabilità dei difensori? Non penso che sia così. Chiaro, ne hanno anche loro, ma mi è parso che non ci sia stata la necessaria protezione davanti alla linea arretrata. Il centrocampo non ha funzionato com’è necessario che sia. Errori che vanno cancellati col Napoli, altrimenti c’è il rischio di prendere un’imbarcata”.