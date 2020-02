Pioli: “Il Verona sarà determinato. Ibra ha l’influenza, forse non ci sarà”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Hellas. Queste le principali dichiarazioni del tecnico del Milan:

“L’Hellas? È un avversario che sta bene, Juric sta facendo un ottimo lavoro. Avranno grande determinazione e generosità, corrono molto e stanno bene in campo. Per noi è stata una settimana particolare, ma approcceremo la partita con determinazione e concentrazione. I convocati li faccio stasera, abbiamo situazioni da analizzare e delle assenze importanti. Kjaer e Ibra hanno l’influenza, sarà difficile convocarli; per Krunic vediamo stasera, abbiamo problemi anche con lui. Sarà una partita dispendiosa contro un avversario forte”.