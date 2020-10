Pirlo: “Pronti per il Verona”

“Ci siamo ritrovati bene, anche perché abbiamo avuto tempo per riposare e scaricare dopo le due partite ravvicinate. A parte Chiellini che starà fuori per qualche giorno gli altri sono tutta disposizione e pronti per giocare”.

Queste le parole di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, in vista della partita con il Verona.

Dice il tecnico bianconero: “Domani Dybala gioca, aveva avuto poco tempo di allenarsi e aveva bisogno di mettere benzina nelle gambe. In due occasioni era in panchina, ma siamo rimasti in dieci e non c’è stata l’opportunità, a Kiev c’è stata l’occasione ed è giusto domani parta dall’inizio. Lui e Morata hanno già giocato insieme un anno alla Juve, si conoscono bene e possono coesistere tranquillamente“.