Pirlo: “Troppo attendisti nel primo tempo”

Al termine della sfida casalinga contro l’Hellas, l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”.

Così il tecnico bianconero: “Abbiamo fatto un primo tempo troppo attendista, eravamo poco aggressivi coi centrocampisti ma abbiamo avuto le occasioni più pericolose. Però non dobbiamo prendere uno schiaffo per reagire”.

Prosegue: “Non siamo riusciti a saltare la loro pressione, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, potevamo fare meglio, i centrocampisti hanno fatto una buona partita, Arthur è stato bravo ma dobbiamo migliorare. Lo sapevamo che sarebbe stato più difficile che a Kiev per l’intensità, abbiamo lavorato sull’uomo contro uomo, non dobbiamo prendere lo schiaffo per svegliarci, dobbiamo partire dall’inizio”.