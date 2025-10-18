hellas1903 news Pisa-Verona, le formazioni ufficiali. Giovane con Orban, Fallou e Frese sulle corsie

Hellas con Giovane e Orban in avanti, torna Valentini, a sinistra Frese
Queste le formazioni ufficiali di Pisa e Verona:

PISA (4-4-2): Semper; Canestrelli, Angori, Albiol, Caracciolo; Aebischer, Akinsanmiro, Marin, Leris; Nzola, Moreo

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Vural, Coppola, Calabresi, Piccinini, Denoon, Bonfanti, Lorran

Allenatore: Alberto Gilardino

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Fallou, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Belghali, Sarr, Akpa Akpro, Bradaric, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Giorgio Peretti (Sez. AIA di Verona), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

