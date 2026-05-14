I campani guidati da Serse Cosmi rischiano grosso ma ottengono la qualificazione pareggiando al 91' minuto nel derby contro la Casertana. Rischia anche il Lecco, che passa al secondo turno nazionale con un rigore in extremis di Sipos contro la Pianese. Il Cittadella pareggia a Ravenna ma non basta, clamorosa rimonta del Casarano in casa del Renate che ribalta lo 0-2 dell'andata.

Di seguito tutti i risultati delle gare di ritorno del primo turno nazionale dei play-off di Serie C:

Ravenna- Cittadella 1-1 (tot. 3-3)

Cittadella 1-1 (tot. 3-3) Lecco- Pianese 1-1 (tot. 2-2)

Pianese 1-1 (tot. 2-2) Renate -Casarano 0-3 (tot. 2-3)

0-3 (tot. 2-3) Salernitana- Casertana 1-1 (tot. 4-3)

Casertana 1-1 (tot. 4-3) Potenza-Campobasso 3-1 (tot. 6-1)

Definito il quadro del secondo turno nazionale, dove entreranno in gioco Union Brescia, Ascoli e Catania. Ecco gli accoppiamenti:

Casarano-Union Brescia

Salernitana-Ravenna

Potenza-Ascoli

Lecco-Catania

In Serie B si va verso le fasi più calde dei play-off. Sabato 16 maggio si giocherà l'andata della gara fra Juve Stabia e Monza, domenica 17 scendono in campo Catanzaro e Palermo. Iniziano anche i play-out, venerdì ci sarà la gara uno fra Bari e Sudtirol.