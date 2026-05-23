Il Verona affronterà il Sudtirol nella Serie B 2026/2027. Con la salvezza ottenuta ai play-out, i tirolesi confermano la loro permanenza in serie cadetta per la quinta stagione consecutiva.

Stato d'animo completamente diverso per il Bari di Moreno Longo. I pugliesi hanno provato a raddrizzare una stagione iniziata malissimo ma si sono dovuti arrendere all'ultimo atto della lotta salvezza. Solamente 3 anni fa, il Bari sfiorò la promozione in Serie A nel play-off contro il Cagliari, deciso negli ultimi secondi dal famoso gol di Pavoletti. Adesso i biancorossi, dopo una salvezza ai play-out nella stagione 2023/2024 e una stagione da metà classifica nel 2024/2025, dovranno ripartire dalla Serie C.