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Playoff Mondiali, la Danimarca di Nelsson è out

Playoff Mondiali, la Danimarca di Nelsson è out - immagine 1
Il difensore del Verona in campo per 60' nello spareggio perso a Praga con la Repubblica Ceca
Redazione Hellas1903

Niente qualificazione ai Mondiali per Victor Nelsson con la Danimarca.

Il difensore del Verona ha giocato i primi 60' dello spareggio decisivo con la Repubblica Ceca, a Praga.

La gara è andata ai supplementari, chiudendosi sul 2-2.

Ai rigori hanno avuto la meglio i cechi.

Nelsson rientrerà in queste ore in Italia, da verificare se sarà pronto per l'impegno dell'Hellas con la Fiorentina, sabato al Bentegodi.

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