Niente qualificazione ai Mondiali per Victor Nelsson con la Danimarca.
hellas1903 news Playoff Mondiali, la Danimarca di Nelsson è out
gazzanet
Playoff Mondiali, la Danimarca di Nelsson è out
Il difensore del Verona in campo per 60' nello spareggio perso a Praga con la Repubblica Ceca
Il difensore del Verona ha giocato i primi 60' dello spareggio decisivo con la Repubblica Ceca, a Praga.
La gara è andata ai supplementari, chiudendosi sul 2-2.
Ai rigori hanno avuto la meglio i cechi.
Nelsson rientrerà in queste ore in Italia, da verificare se sarà pronto per l'impegno dell'Hellas con la Fiorentina, sabato al Bentegodi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA