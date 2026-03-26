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Playoff Mondiali, Nelsson in finale con la Danimarca, Suslov out

Playoff Mondiali, Nelsson in finale con la Danimarca, Suslov out - immagine 1
Il difensore del Verona titolare nel 4-0 alla Macedonia del Nord. Slovacchia eliminata dal Kosovo
Redazione Hellas1903

Danimarca in finale nei playoff per i Mondiali.

Vittoria per 4-0 con la Macedonia del Nord, a Copenaghen, per la nazionale in cui ha giocato titolare il difensore del Verona Victor Nelsson.

La qualificazione sarà decisa dall'incontro con la Repubblica Ceca, che ha sconfitto ai rigori l'Eire.

Out, invece, la Slovacchia di Tomas Suslov, entrato nel secondo tempo della gara persa per 4-3 a Bratislava con il Kosovo.

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