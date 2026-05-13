Quarti di finale dei playoff di Serie B, passano Juve Stabia e Catanzaro.

La squadra di Abate è andata a vincere sul campo del Modena, imponendosi per 1-0 grazie a un gol di Zeroli nel finale. In semifinale, la Juve Stabia troverà il Monza, che ha chiuso al terzo posto in classifica.

Vittoria larga per il Catanzaro, che allo stadio Ceravolo ha sconfitto per 3-0 l'Avellino. La formazione di Aquilani è andata a segno con Pontisso, Cassandro e, su rigore, Iemmello. Ora, la sfida al Palermo.