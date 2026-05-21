Il Catanzaro di Alberto Aquilani ha avuto la meglio nel doppio confronto contro il Palermo. Al Barbera, i rosanero di Filippo Inzaghi sono andati vicini alla rimonta. Dopo la sconfitta per 3-0 del Ceravolo, serviva pareggiare i conti per passare in finale. Un gol di Pohjanpalo al terzo minuto ha fatto ben sperare ma il secondo gol di Rui Modesto è arrivato troppo tardi per concretizzare la rimonta. Esultano i giallorossi, che si giocheranno l'accesso a una Serie A che manca dal 1983.

Sulla carta è favorito il Monza che, dopo la retrocessione della passata stagione, ha un'importante chance per risalire subito in massima serie. Paolo Bianco e i suoi hanno eliminato la Juve Stabia in semifinale, 4-3 il risultato complessivo. I brianzoli giocheranno in casa il ritorno della finale, con l'opportunità di raggiungere l'obiettivo davanti ai propri tifosi. Vige anche il vantaggio della classifica, in caso di parità nel computo totale sarà il Monza a trionfare visto il terzo posto nella regular season.

Il 24 maggio andrà in scena la prima sfida a Catanzaro, mentre il 29 maggio ci sarà il ritorno all'U-Power Stadium.

Tutto pronto anche per le semifinali dei play-off di Serie C, ecco il programma: