Cesare Prandelli, allenatore dell'Hellas dal 1998 al 2000 e del Parma dal 2002 al 2004, ha parlato della gara di domenica al Bentegodi.
Prandelli: “Verona, potenziale importante. Momento difficile? Ci vuole pazienza”
Il tecnico, intervisto dal "Corriere di Verona", ha detto delle due squadre "Mi piacciono per come si esprimono, mettono in campo delle idee interessanti. L’Hellas è stato costruito bene da Sean Sogliano, un direttore sportivo geniale, che sa trovare sempre giocatori di valore, dei talenti. L’ha fatto anche in questa stagione”.
Poi: “L'Hellas? Io noto che è il potenziale è importante. Paolo Zanetti è un allenatore preparato, una persona seria, e sono convinto che saprà farlo emergere. Ci vuole pazienza. La squadra è giovane, assemblarla richiede tempo. Penso che proprio questa freschezza sia un pregio in più da mettere in risalto, facendola giocare con velocità ancora maggiore”.
Poi: "Come superare questo periodo senza vittorie? Soltanto il lavoro consente di farlo. Per fortuna non mi sono mai trovato in una situazione di questo genere, ma i momenti difficili che si affrontano nel corso di una stagione li conosco bene. Oltre ai ragionamenti sull’aspetto psicologico, l’unica soluzione viene dall’allenamento, dal campo"
