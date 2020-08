Premio Begali, vince Silvestri

Si è conclusa l’undicesima edizione del premio Sante Begali, riconoscimento dedicato alla memoria del grande ex gialloblù ricordato per la grande correttezza in campo. Dopo la vittoria di Samuel Di Carmine nella scorsa edizione, il primato di calciatore più corretto torna tra le mani o tra i guantoni di un portiere, dopo Rafael e Benussi. Dei 5 finalisti è stato Marco Silvestri il più votato nel sondaggio de L’Arena, mentre Darko Lazovic e Marco Davide Faraoni hanno ottenuto rispettivamente la seconda e la terza posizione; quarti a pari merito chiudono Valerio Verre e Amir Rrahmani.

Una vittoria mai in discussione, quella di Silvestri, visto che il portierone gialloblù è rimasto in testa a questa speciale classifica dalla prima all’ultima giornata: appena due i cartellini gialli in ben 35 gare disputate, nessuna espulsione. Il numero 1 dell’Hellas non potrà però ripetersi, visto che l’attuale regolamento del premio non permette a chi ha già vinto il riconoscimento di concorrere nuovamente negli anni successivi, ma anche questo successo – ispirato dalla memoria di un grande ex capitano e simbolo gialloblù – è un’ulteriore nota di merito alla grande stagione vissuta tra i pali.

fonte: hellasverona.it