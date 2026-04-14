Si formano gli schieramenti in vista dell'elezione del prossimo presidente della FIGC.
hellas1903 news Presidente FIGC, anche il Verona sta con Malagò
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Presidente FIGC, anche il Verona sta con Malagò
L'Hellas inizialmente non era favorevole, poi il cambio di orientamento e il sì
I club di Serie A sostengono la candidatura di Giovanni Malagò. Un orientamento preso da 19 società su 20, tutte escluse la Lazio.
Il Verona, inizialmente, si era detto non favorevole, non per questioni di merito ma per delle valutazioni tecniche.
Dopo, la scelta dell'Hellas, con il presidente esecutivo Italo Zanzi che ha fatto convogliare il sì del Verona verso Malagò.
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