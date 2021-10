Primavera, i gialloblù domani in trasferta contro l’Inter

Il match sarà visibile in chiaro su Sportitalia

Il match verrà trasmesso in chiaro su Sportitalia (canale 60). Queste le parole di mister Corrent nella presentazione del match: "L'Inter è una squadra di grande aggressività e fisicità, solida e costruita per affrontare più competizioni. Hanno una rosa di qualità e che gioca molto in verticale. Mi aspetto una partita difficile, che dovremo affrontare con coraggio, consapevoli di dover giocare a viso aperto ma allo stesso tempo di essere bravi a difenderci a denti stretti quando servirà".