Primavera Verona, Cancellieri: “Momento molto bello, grande legame tra noi”

L'attaccante: "In ogni gara ci poniamo degli obiettivi di squadra ben chiari"

“Stiamo facendo tutti bene, quello che si vede in campo è il frutto del lavoro in allenamento. Sicuramente la partita più bella fino ad ora è stata quella con il Chievo, un exploit. Siamo tornati nel secondo tempo convinti di poter fare bene”.

Le prossime settimane saranno ricche di impegni per i giovani gialloblù, se le energie fisiche potranno abbassarsi, le energie mentali non mancheranno ai ragazzi di Corrent: “Lo sforzo fisico è sicuramente notevole. Dal punto di vista mentale i risultati positivi ci danno una marcia in più. Non pensiamo di essere i più forti ma sappiamo di essere una squadra importante.”