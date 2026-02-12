Quanti infortuni nel Verona: 88 partite saltate in questo campionato

Uno dei grandi problemi del Verona in quest'annata è quello degli infortuni.
Lungo l'elenco dei giocatori assenti e delle gare out per problemi fisici
Molti i giocatori che sono rimasti fuori, bloccati da stop fisici di natura traumatica o muscolare.
Considerando il totale delle assenze per questi motivi, la somma è di 88 partite saltate nel complesso dai gialloblù in campionato.
Questo l'elenco completo (in corsivo i calciatori non più in rosa).
Suslov 24
Akpa Akpro 12
Valentini 8
Bella-Kotchap 6
Al-Musrati 6
Belghali 5
Serdar 5
Harroui 4
Kastanos 4
Yellu 4
Gagliardini 2
Fallou 2
Nuñez 2
Frese 2
Bradaric 2
