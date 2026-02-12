hellas1903 news Quanti infortuni nel Verona: 88 partite saltate in questo campionato

Lungo l'elenco dei giocatori assenti e delle gare out per problemi fisici
Uno dei grandi problemi del Verona in quest'annata è quello degli infortuni.

Molti i giocatori che sono rimasti fuori, bloccati da stop fisici di natura traumatica o muscolare.

Considerando il totale delle assenze per questi motivi, la somma è di 88 partite saltate nel complesso dai gialloblù in campionato.

Questo l'elenco completo (in corsivo i calciatori non più in rosa).

Suslov 24

Akpa Akpro 12

Valentini 8

Bella-Kotchap 6

Al-Musrati 6

Belghali 5

Serdar 5

Harroui 4

Kastanos 4

Yellu 4

Gagliardini 2

Fallou 2

Nuñez 2

Frese 2

Bradaric 2

 

 

