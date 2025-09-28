hellas1903 news Rabbia Verona, ecco gli episodi contestati

L'Hellas si ritiene penalizzato da Feliciani e dal Var
Redazione Hellas1903

Rabbia Verona dopo la partita con la Roma. In casa Hellas non sono state digerite le scelte dell'arbitro Feliciani e del Var (Ghersini e Abisso) in occasione di due episodi chiave della gara. Il primo riguarda la trattenuta per la maglia di Pellegrini al 79', gesto che fa perdere il tempo e la palla a Serdar e dà il via all'azione di Kone che porta al 2-0 di Soule. In questo caso, quantomeno, poteva essere chiamato l'on field review.

Non è d'accordo per nulla il Verona nemmeno sul presunto tocco di mano in elevazione di Orban che prima colpisce di testa andando a rete al 95'. Il Var, come si sa, ha fatto annullare la rete del 2-1.

