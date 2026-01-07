Tra le varie pretendenti di Giovane Santana do Nascimento c'è anche il Napoli.
Radio Kiss Kiss: “Il Napoli prova a chiudere per Giovane”
De Maggio: "Intensi contatti tra le parti"
Il giornalista e voce sportiva di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal ha rivelato: “Il Napoli sta provando a chiudere un’operazione di mercato con il Verona per provare ad acquistare Giovane a titolo definitivo fin da subito. L’intenzione degli azzurri è di lasciare il brasiliano classe 2003 in prestito ai veronesi fino alla fine di questa stagione. Sono intensi i contatti tra le parti".
Nella formazione per la gara del Verona a Napoli Giovane siede in panchina a beneficio di Sarr.
