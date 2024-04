Ranieri: “Gara difficile, importante non perdere quando non si riesce a vincere”

"Temevo il Verona, attaccano bene e ci hanno allungato. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare come volevamo. Loro verticalizzano sempre e sono decisi sulle seconde palle. Non volevo accettare la sfida sotto questi profili e per questo avevo tenuto alti quattro giocatori. Non ci siamo però riusciti e per questo ho messo Viola tra le linee.