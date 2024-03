Ranieri: “Verona determinato, dovremo essere più bravi e veloci”

Il tecnico del Cagliari: "Hanno cambiato molto. Partita importantissima, ma non decisiva"

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara della sua squadra con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Il Verona? È una squadra determinata, più fisica di noi. Ha cambiato tanto. Ora ha due attaccanti che cercano spesso la profondità. Dovremo essere più bravi e veloci".

Poi: "Quella di lunedì sarà una gara importantissima, non decisiva. Anzi, dovremo cercare in tutte queste gare restanti di fare bene. Le prossime saranno davvero toste, ma io non guardo il nome dell'avversario".