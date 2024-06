Rebic-Verona, c’è il nodo stipendio

Il Verona cerca Ante Rebic per l'attacco, e il Besiktas è d'accordo per il trasferimento. Il club turco, che già a gennaio voleva cedere l'attaccante, non ha alcun problema a lasciar andare il croato, che ha deluso le aspettative nel campionato. Media turchi riportano che, nonostante il valore di circa 2 milioni del cartellino, il club di Istanbul procederebbe anche alla cessione gratuita, perché l'alto stipendio di Rebic rappresenta un grosso problema. L'attaccante, infatti, percepisce 2,5 milioni all'anno ed è sotto contratto fino al 2025.

L'ex Milan non è disponibile a percepire meno soldi in caso di passaggio a un'altra squadra, e non è detto che il Verona accetti queste cifre. Da capire se può variare la formula del trasferimento, con un prestito e la spartizione degli degli emolumenti tra i due club per l'attaccante di Spalato.