Recupero Lovato, se ne parla per l’inizio della preparazione

Per Matteo Lovato la stagione è finita.

Dopo lo scorcio ben giocato con l’Atalanta, il difensore si è infortunato nei giorni precedenti la partita con la Lazio.

Un problema consistente, con lo stiramento di un legamento che gli ha imposto lo stop.

Lovato, difensore su cui il Verona ha investito per il futuro, ne avrà per circa un mese. Di conseguenza, potrà ritornare in campo quando l’Hellas ricomincerà ad allenarsi in vista della prossima stagione, dopo la metà di agosto.