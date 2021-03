Respinto il ricorso della Roma: caso Diawara, è sempre 3-0 per il Verona

Il Collegio di Garanzia del CONI rigetta il reclamo giallorosso, Hellas sempre a 38 punti

Il Verona resta a 38 punti in classifica.

Il ricorso della Roma sul caso Diawara è stato respinto dal Collegio di Garanzia del CONI.

Confermato quindi il 3-0 d'ufficio a favore dell'Hellas, le cui ragioni, sostenuto dal legale del club gialloblù Stefano Fanini, sono state riconosciute dopo l'udienza e tre ore di camera di consiglio.

