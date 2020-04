Rezza conferma: “Il pericolo non è scampato, tempi stretti per il ritorno del calcio”

Il professor Giovanni Rezza, epidemiologo e dirigente dell’Istituto Superiore della Sanità, ha ribadito, ai microfoni di TMW Radio, quanto affermato ieri sulle possibilità che la stagione del calcio riprenda.

Queste le sue parole: “Siamo ancora nella Fase 1, poi sarà da valutare se ci saranno le condizioni. Il problema è che è molto complicato a pensare a dei controlli. Dovrebbero effettuare dei tamponi e servirebbe un protocollo molto stretto. La vedo dura attuarlo, ma è da valutare. Sarà una decisione difficile. Non siamo noi a decidere la riapertura dopo il 3 maggio. Noi possiamo dare solo delle indicazioni su come comportarsi, riaprire ora manderebbe un messaggio di “pericolo scampato”, ma non è così purtroppo“.