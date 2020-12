Riapertura stadi, Gravina: “Speriamo in un sì dal 6 gennaio”

“Il campionato sta andando, mi sembra avvincente. Sta abbracciando qualche sorpresa, ma è privo dell’elemento fondamentale, di quel consumatore appassionato che è il tifoso. Uno spettacolo monco, per quanto tempo non so. Dipende dall’evoluzione della pandemia. Speriamo dopo il 6-7 gennaio quando si procederà all’apertura di alcuni impianti di poter ritrovare i tifosi. Se dovesse avvenire saremmo più tranquilli tutti”.

Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione “Radio Anch’io Sport” dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla possibilità di consentire perlomeno parzialmente l’accesso agli stadi.