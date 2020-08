Riapertura stadi, Spadafora: “Decideranno le Regioni”

“Stiamo lavorando al fine di prevedere, nella massima sicurezza e nel rigoroso rispetto di linee guida e protocolli specifici, l’apertura graduale degli eventi al pubblico, secondo formule simili a quelle previste al momento per gli eventi culturali. All’inizio della prossima settimana, verranno presentati al Comitato Tecnico Scientifico i Protocolli necessari e già nel prossimo Dpcm, inoltre, potrebbe trovare spazio la possibilità per i presidenti delle Regioni di valutare la presenza di un numero contingentato di spettatori per singoli eventi”.

Con questa nota, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora è intervenuto in merito alla possibilità di riapertura degli stadi in vista della prossima stagione.