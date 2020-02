Rinvio Verona-Cagliari, Barresi: “Decisione necessaria”

Francesco Barresi, direttore operativo del Verona, parla della decisione di rinviare la partita dell’Hellas con il Cagliari per l’emergenza coronavirus.

Queste le sue dichiarazioni: “La decisione è maturata in nottata e comunicata questa mattina: dopo uno scambio di comunicazioni con gli uffici della Lega Calcio, è stato diramato un comunicato in cui si ufficializzava il rinvio di alcune gare. Ci siamo attenuti a quanto disposto dagli organi competenti in materia, affrontando l’argomento nella nottata di ieri e confrontandoci con gli organi federali, le autorità locali e i nostri rappresentanti in Lega“.

Prosegue Barresi: “Si è convenuto che la soluzione migliore al momento fosse questa, anche coerentemente a quanto era stato già disposto nella giornata di ieri per i luoghi di aggregazione e di maggiore affluenza. Non che si fosse riscontrata una criticità particolare, ma in questi casi la precauzione è d’obbligo, rappresentando l’unico strumento attuabile al momento. In queste circostanze è necessario dimostrare razionalità ed essere a disposizione in maniera collaborativa, confidando nel senso civico di ogni cittadino nell’attuare quanto disposto e condiviso dalle autorità preposte“.