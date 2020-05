Ripresa, oggi riparte la Bundesliga

Riparte la stagione del calcio in Germania.

Oggi scendono in campo le squadre della Bundesliga, a cominciare dal derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04.

Porte chiuse al pubblico, niente tifosi negli stadi questa la prima disposizione, applicata in una realtà, quella tedesca, in cui gli impianti sono sempre molto affollati.

Le restrizioni saranno tante anche per i giocatori. Tra l’altro, l’esultanza per i gol sarà limitata, non potranno esserci abbracci. Per gioire, il massimo consentito, quanto a contatti, sarà un tocco con i gomiti.