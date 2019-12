Ripresa Verona, venerdì al via il mini-ritiro di Tunisi

Riprenderanno venerdì gli allenamenti per l’Hellas di Ivan Juric.

Dopo la sfida contro il Torino sono stati concessi alcuni giorni di riposo. L’incontro di campionato con la Lazio, inizialmente in programma per domenica, è stato posticipato al 5 febbraio per via della Supercoppa italiana. Per questo motivo la società ne ha approfittato per organizzare un mini-ritiro a Tunisi.

I gialloblù soggiorneranno nella città nordafricana dal 20 al 23 dicembre, con un’amichevole programmata col Club Africain per domenica 22 (ore 17).