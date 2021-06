Ritiro e amichevoli dell’Hellas, il programma

I gialloblù a Primiero dal 10 al 24 luglio

Hellas Verona FC e Trentino, un binomio che si ripropone per la quarta volta negli ultimi cinque anni e una sinergia che si ripristina alle porte della terza stagione in Serie A consecutiva del Club gialloblù. Sarà infatti nuovamente Primiero San Martino di Castrozza l'Official Summer Retreat del Verona, dopo il soddisfacente triennio 2017-2018-2019.