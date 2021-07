Ritiro Verona, come seguire allenamenti e amichevoli

Le modalità d'accesso all'impianto di Mezzano per il pubblico

APT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi comunica le informazioni relative ai titoli di accesso alle amichevoli e alle sedute di allenamento del ritiro di #Primiero2021 , che vedrà la squadra gialloblù impegnata in Trentino dal 10 al 24 luglio prossimi.

Tutte le disposizioni sono volte ad evitare assembramenti e consentire lo svolgimento delle attività nella piena sicurezza di tutti. Questa procedura è motivata dalle esigenze di contingentamento degli accessi previste dalle normative nazionali e provinciali in essere alla data attuale ai fini del contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19. E' pertanto necessario:

- riservare anticipatamente il proprio posto attraverso i canali ufficiali indicati di seguito prima di recarsi al Centro Sportivo di Mezzano, in quanto in loco non saranno disponibili ulteriori tagliandi