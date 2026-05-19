Per il terzo anno consecutivo si svolgerà a Folgaria, da domenica 12 a domenica 26 luglio, il ritiro estivo dell'Hellas Verona in preparazione alla stagione sportiva 2026/27. I gialloblù si alleneranno per due settimane al campo sportivo 'La Pineta', in via De Gasperi, a Folgaria.

Il legame con Folgaria, nato nell’estate del 2024, si è consolidato nel tempo e, per la prima volta, vedrà tre formazioni gialloblù inaugurare qui la nuova stagione. Oltre alla Prima squadra, infatti, saliranno sull’Alpe Cimbra anche la formazione Primavera, dal 28 luglio al 7 agosto, e l’Hellas Verona Women, dall'8 al 14 agosto.

Confermato anche il luogo più apprezzato dai tifosi di tutte le età in occasione dei ritiri estivi del Verona: l'Hellas Village. Il ritrovo degli appassionati gialloblù sarà allestito di fianco al campo d'allenamento. All'interno del Village saranno presenti spazi dedicati ai più piccoli con gonfiabili e aree gioco a tema calcistico. Le giornate a Folgaria saranno caratterizzate dall'animazione con musica e prodotti ufficiali (comprese le nuove maglie da gioco) all'Hellas Store. Completano il Village gli spazi dedicati al Food and Beverage.

fonte: hellasverona.it