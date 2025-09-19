AS Roma ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Roma-Hellas Verona, 5a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 28 settembre (ore 15) allo stadio 'Olimpico' di Roma.
hellas1903 news Roma-Verona, i biglietti
Roma-Verona, i biglietti
Al via la prevendita dei tagliandi per la partita dell'Olimpico
INIZIO PREVENDITA
La prevendita relativa al settore Ospiti (3435 posti) è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 27 settembre.
DOVE ACQUISTARE
- Online sul sito Vivaticket - CLICCA QUI
- Punti vendita Vivaticket (eccetto quelli della Regione Lazio) - CLICCA QUI
PREZZO
30€ + commissioni
RESTRIZIONI
Vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC, under 14 compresi.
fonte: hellasverona.it
