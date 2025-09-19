Roma-Verona, i biglietti

AS Roma ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Roma-Hellas Verona , 5a giornata di Serie A Enilive 2025/26 , in programma domenica 28 settembre (ore 15) allo stadio 'Olimpico' di Roma.

La prevendita relativa al settore Ospiti (3435 posti) è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 27 settembre.