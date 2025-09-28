hellas1903 news Roma-Verona, le formazioni ufficiali

Roma-Verona, le formazioni ufficiali - immagine 1
Giovane e Orban in avanti, Akpa Akpro a centrocampo
Redazione Hellas1903

Queste le formazioni ufficiali di Roma e Verona:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy

Allenatore: Gian Piero Gasperini

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Gagliardini, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Monticelli

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)

