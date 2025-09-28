Queste le formazioni ufficiali di Roma e Verona:
Roma-Verona, le formazioni ufficiali
Giovane e Orban in avanti, Akpa Akpro a centrocampo
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy
Allenatore: Gian Piero Gasperini
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Gagliardini, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Monticelli
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)
