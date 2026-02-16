hellas1903 news Rosso a Orban, Tagliavento: “Bisogna capire che cos’ha detto”

L'ex arbitro sull'espulsione: "Decisione inaccettabile se fosse stata presa soltanto per la gestualità"
Redazione Hellas1903

Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale, ha commento l'espulsione di Orban decreta da Pairetto nella partita del Verona con il Parma.

Intervistato da www.tuttomercatoweb.com, Tagliavento ha detto del rosso a Orban: "Bisogna capire la frase cosa ha detto. Se è stato espulso mi auguro che abbia detto qualcosa di pesante, che abbia usato parole estremamente offensive e che non fosse dovuto solo alla gestualità.  Se invece avesse detto qualcosa di offensivo e accetti una cosa del genere al 10° minuto, dai adito a tutti quanti di poterti trattare in quella maniera".

Prosegue Tagliavento: "Se è solo un rosso causato solo dalla platealità nella gestualità, allora è inaccettabile. Ma come dicevo, secondo me ha sicuramente detto qualcosa di offensivo".

