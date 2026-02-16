Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale, ha commento l'espulsione di Orban decreta da Pairetto nella partita del Verona con il Parma.
hellas1903 news Rosso a Orban, Tagliavento: “Bisogna capire che cos’ha detto”
Intervistato da www.tuttomercatoweb.com, Tagliavento ha detto del rosso a Orban: "Bisogna capire la frase cosa ha detto. Se è stato espulso mi auguro che abbia detto qualcosa di pesante, che abbia usato parole estremamente offensive e che non fosse dovuto solo alla gestualità. Se invece avesse detto qualcosa di offensivo e accetti una cosa del genere al 10° minuto, dai adito a tutti quanti di poterti trattare in quella maniera".
Prosegue Tagliavento: "Se è solo un rosso causato solo dalla platealità nella gestualità, allora è inaccettabile. Ma come dicevo, secondo me ha sicuramente detto qualcosa di offensivo".
