Rrahmani, il rientro col Genoa per l’ultima partita in gialloblù

Il ritorno in campo dopo il turno di squalifica scontato con la Spal, poi il commiato con il Verona.

Amir Rrahmani chiuderà, domenica, la propria splendida esperienza in gialloblù.

Con il Genoa, il difensore, al rientro, giocherà per l’ultima volta con la maglia dell’Hellas. Rrahmani è stato ceduto al Napoli per 15 milioni di euro a gennaio, restando però al Verona in prestito fino al termine della stagione.

Protagonista di un’annata eccezionale, Rrahmani si appresta a salutare l’Hellas e cercherà di farlo nel modo migliore nella trasferta allo stadio Ferraris.