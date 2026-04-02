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Sacchetti: “Il Verona non ha più niente da perdere, per la Fiorentina gara pericolosa”

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Il doppio ex: "La Viola non deve pensare di essere salva"
Redazione Hellas1903

Luigi Sacchetti,  ex giocatore di Fiorentina e Verona, è intervenuto a Radio FirenzeViola parlando della gara tra le due squadre di sabato al Bentegodi

"Quando uno non ha più niente da perdere è pericoloso - ha detto Sacchetti - però qua si parla già del derby con il Vicenza e questo non aiuta la squadra. Il Verona ha fatto delle belle partite, ad esempio con l'Inter. Però, se fai delle buone prestazioni e non raccogli niente, diventa difficile.

Pericolo contropiede per la Fiorentina? Fondamentalmente il Verona davanti è messo bene. C'è Orban, che è un po' grezzo, ma mi piace molto. La Fiorentina non deve giocare preoccupata, deve pensare a vincere.

Maggiore fiducia in casa viola? Sì, nelle ultime partite un po' di fiducia inizia a esserci. Mi sembra che tanti giocatori siano in ottima forma, come Kean. I presupposti ci sono tutti, ma non devono pensare di essere salvi".

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