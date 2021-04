Salcedo: “Sconfitta che deve servirci. Ci è girata male.”

Il gialloblù: "Contro l'Inter ci proveremo al 100%"

"Dispiace tanto perché abbiamo fatto una grandissima partita e purtroppo ci è girata male. Questo ci serve comunque per essere sempre più competitivi e avere più voglia di vincere per la prossima volta. Stiamo facendo una grande stagione e delle belle partite, ma dobbiamo restare più concentrati. Abbiamo perso sempre per degli episodi e speriamo che ora comincino a girare a nostro favore. Io sto iniziando a sentirmi meglio e voglio dare il mio contributo alla squadra perché c'è bisogno di tutti. Contro l'Inter ci proveremo al 100%. Sono contento del goal, anche se mi spiace che passi un po' in secondo piano vista la sconfitta."