Salernitana, tre giorni per non sparire. E sei giocatori positivi

Focolaio in squadra, mentre la deadline si avvicina

Tempi duri per la Salernitana , che oggi ha comunicato la positività al Coronavirus di altri due calciatori, per un totale di sei contagiati.

Ma l'attenzione in casa dei campani è tutta sul passaggio di proprietà, che deve avvenire entro il 31 dicembre. La deadline si avvicina e se non avverrà la cessione del club la Salernitana sarà esclusa dalla serie A e andrà in fallimento.