Sammarco: “Abbiamo lavorato per cercare di fare una grande partita col Napoli”

L'allenatore gialloblù: "Ci sono 12 partite da giocare al massimo"

Redazione Hellas1903 27 febbraio - 15:16

Paolo Sammarco presenta in conferenza stampa la sfida del Verona col Napoli di domani alle 18.

"Col Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. È una partita complicata, è una squadra forte al di là delle assenze. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di fare una grande partita e per metterli in difficoltà.

Se basterà l'intensità? Non so se basterà, ma ne servirà, insieme ad attenzione e concentrazione, è una squadra che attacca con molti giocatori. L'intensità è il punto di partenza.

Rivedremo l'assetto visto con il Sassuolo? L'assetto era stato pensato per il Sassuolo in particolare, ma abbiamo avuto conferma che si può cambiare e fare anche altro, soprattutto in fase difensiva, per 40 minuti è stata fatta una buona partita. Il Napoli giocando a 5 attacca con tanti giocatori, quindi servirà molta attenzione.

Ci sono 12 partite da giocare al massimo, noi dobbiamo prendere partita dopo partita. Purtroppo è andata male a Sassuolo, ma bisogna voltare pagina, ripartire, mettendo tutto in campo.

Bisogna lavorare sull'orgoglio personale di ogni giocatore. Noi tutti e anche loro dobbiamo dimostrare di meritare la categoria, che passa anche attraverso qualcosa di personale, mi ci metto anche io di mezzo".

Chi fra Sarr e Mosquera con Bowie? Sono giocatori diversi da affiancare a Bowie, Sarr ha più spunto e velocità, Mosquera è un lottatore, sono due opzioni che possiamo vedere dall'inizio, ci prendiamo il tempo per decidere.

Gagliardini sta bene, ha fatto tutta la settimana con il gruppo, è disponibile al cento per cento. Suslov sta bene, arriva da un percorso più lungo, bisogna capire per quanto ne avrà per darci una mano anche a livello temperamentale. Harroui è cresciuto in queste partite, deve ancora crescere, ma l'ho visto molto bene. Belghali ha ricominciato a correre, siamo speranzosi, bisogna vedere come procede. Sperando che, se ogni step va come deve andare, già la settimana prossima possa rientrare con il gruppo".