Sammarco: “Concentrati sul Pisa, spogliatoio era in difficoltà. Montipò è il titolare”

L'allenatore: "Sono fiducioso, c'è consapevolezza del momento difficile ma anche la grinta giusta"

Redazione Hellas1903 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 15:24)

Il nuovo allenatore del Verona Paolo Sammarco si presenta e parla della sfida di domani con il Pisa.

Il precedente di Bocchetti è una situazione simile?

"Era una situazione simile, sì, anche se successo un po' prima se non ricordo male. Non sono però focalizzato sul tempo, ma sulla partita di domani. In questi tre giorni di allenamento abbiamo lavorato sodo per la partita contro il Pisa.

3-5-2? Anche in base al mercato e ai giocatori ai disposizione non cambieremo moltissimo, abbiamo lavorato sodo, i ragazzi hanno dato grande disponibilità. La praticità nel calcio è fondamentale: non devi subire e devi fare un gol più degli altri.

Grande emozione da quando mi hanno chiamato, in Serie A ci sono solo 20 allenatori. Ma anche grande serenità. Sulla questione ad interim non mi sono soffermato, il mio obiettivo da quando mi hanno chiamato è la partita contro il Pisa. Sento la vicinanza del club e del direttore, mi sono interessato solo alla partita.

Che spogliatoio ho trovato? Non nascondo che il primo giorno non sia stato facile, i ragazzi sono consapevoli del momento. Ho trovato consapevolezza del momento difficile. Per questo la disponibilità che ho visto nei ragazzi mi fa ben sperare, ho visto una grinta importante.

Recupera Akpa-Akpro, purtroppo Bella-Kotchap e Belghali ancora no, ce li avremo quasi sicuramente la prossima settimana. Perdiamo Valentini, ha avuto un problema. Dobbiamo fare con i ragazzi che ci sono. Sono fiducioso.

Bowie? Stiamo valutando, ha fatto tre allenamenti con noi. Ha entusiasmo e qualità, stiamo valutando se farlo partire dall'inizio o meno".

Perilli o Montipò? Sono due grandissimi professionisti, come per gli altri devo ribadire la grandissima disponibilità negli allenamenti. Lorenzo però è il titolare della squadra. Ci prendiamo un attimo di tempo, ma sono abbastanza tranquillo su entrambe le scelte.

Edmundsson e Bowie? Due giocatori molto interessanti, hanno fatto molto bene. Edmundsson può giocare nei tre ruoli di difesa indifferentemente, ha grande fisico, buona velocità ed è anche bravo tecnicamente, sicuramente può darci una mano. Bowie è strutturato, ma ha anche buona velocità, sa attaccare gli spazi molto bene, anche lui può darci una mano".