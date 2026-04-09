Sammarco: “Dopo la delusione con la Fiorentina a Torino per provare a vincere”

Il tecnico del Verona: "Bella-Kotchap e Lovric tornano la prossima settimana. Bowie può migliorare"

Redazione Hellas1903 9 aprile - 15:30

Paolo Sammarco presenta in conferenza stampa la trasferta del Verona a Torino di sabato contro i granata.

"Nonostante la delusione dopo la gara con la Fiorentina dobbiamo affrontare la prossima sfida con la solita professionalità - dice il tecnico dell'Hellas - noi dobbiamo dare il massimo. Ricreare un ambiente positivo non è stato facile il giorno dopo, c'era la consapevolezza di aver dato tanto e di aver fatto una buona partita, ma dobbiamo continuare a dare tutto per le prossime gare.

Dobbiamo lavorare sulla partita di Torino. Hanno fatto bene il loro lavoro, è una squadra quadrata, con giocatori importanti soprattutto davanti. Una partita nella quale possiamo provare a strappare punti e a vincere.

Sugli attaccanti e i pochi gol Sammarco commenta: "Non è facile neanche per loro, essendo attaccanti vivono per il gol, ma l'impegno e la volontà non sono mai mancate. Noi dobbiamo cercare di metterli nelle migliori condizioni, sperando che con più occasioni potranno fare gol. Lo abbiamo fatto con la Fiorentina. Bowie è un ragazzo che dà l'anima come vedete, è un grande lottatore. Gli è mancato il guizzo finale, in un paio di occasioni poteva concludere meglio. Fa tanto lavoro e magari arriva poco lucido alla conclusione, si sta dando da fare. Ha margini di miglioramento, soprattutto a livello tecnico. È ancora giovane, può migliorare. Dentro l'area di rigore può fare qualcosa in più.

Chi recupera? Siamo quelli della scorsa settimana. Lovric aveva praticamente ricominciato, ma ancora non stava benissimo, aveva un piccolo fastidio, essendo una cosa tendinea, è una cosa che si portava dietro. Da lunedì dovrebbe essere con il gruppo.

Restare al Verona? Sto provando a mettere tutto me stesso. Mi mettete anche in difficoltà, faccio fatica a parlare di qualcosa sulla quale non ho possibilità di fare qualcosa, a parte che mettere me stesso. È giusto che non sia io a parlare dell'anno prossimo. Quello che manca di più sono i punti, speravamo di dare di più sotto questo punto di vista. Secondo me la squadra ha avuto più consapevolezza nel gestire la palla, è ordinata in fase difensiva, a livello di organizzazione quello che volevamo dare è arrivato. Ovvio che poi siamo giudicati per i punti.

Siamo qui a rammaricarci, avendo fatto una partita così buona con la Fiorentina, se avessimo fatto quello che il campo ha detto saremmo stati a 6 punti dalla salvezza e saremmo qui a provarci per riaprire i discorsi. Lo faremo contro il Torino, poi con il Milan e così via.

Tempi di recupero per Bella-Kotchap? Nessuna ricaduta, dovremmo esserci, se tutto va bene ad inizio settimana prossima dovrebbe essere con la squadra.