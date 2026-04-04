Paolo Sammarco commenta a Dazn e in conferenza stampa la sconfitta del Verona con la Fiorentina.
gazzanet
Sammarco: “Gestione di Guida totalmente sbagliata, resta il dispiacere”
"Abbiamo fatto un'ottima partita, con tante occasioni, bravo De Gea, meno precisi noi davanti. C'è rammarico ma vedo tutti i giorni i miei giocatori e lo vedo che sono vivi - dice l'allenatore del Verona - il gol loro è avvenuto da una gestione errata da parte del direttore di gara che ha fatto tante cose sbagliate. Ha fermato il gioco quando non serviva, mentre eravamo noi quasi in area. Poi ci ha ridato la palla 15 metri indietro e non ha consentito la giocata al nostro giocatore: per me è stata una gestione sbagliata in toto. Ci ha detto che ha sbagliato a fermare il gioco, poi però ha continuato nell'errore perché non ha lasciato giocare Gagliardini. Fagioli? Un trend che c'è in Italia a lasciarsi andare, tanto l'arbitro fischia. Se non c'è un segnale da parte degli arbitri non si cambia.
Abbiamo fatto un'ottima partita, con tante occasioni, bravo De Gea, meno precisi noi davanti.
Come si tira su la squadra dopo questa sconfitta? Come purtroppo siamo abituati, dobbiamo ripartire sempre anche per i nostri tifosi che, anche oggi, sono stati incredibili. I ragazzi vogliono mettersi in mostra.
Perchè ho tolto Orban? Non mi sembrava così nel vivo del gioco. Ha fatto cose bene, e altre meno bene. Nello spogliatoio (Orban aveva protestato per il cambio, ndr) è venuto subito a darmi la mano: sa che conta il gruppo.
Ora dobbiamo provare a mettere in difficoltà tutte le squadre che affronteremo, proveremo a fare il massimo, sappiamo il momento che stiamo vivendo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA