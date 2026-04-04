Sammarco: “Gestione di Guida totalmente sbagliata, resta il dispiacere”

"Abbiamo fatto un'ottima partita, con tante occasioni, bravo De Gea, meno precisi noi davanti. C'è rammarico ma vedo tutti i giorni i miei giocatori e lo vedo che sono vivi - dice l'allenatore del Verona - il gol loro è avvenuto da una gestione errata da parte del direttore di gara che ha fatto tante cose sbagliate. Ha fermato il gioco quando non serviva, mentre eravamo noi quasi in area. Poi ci ha ridato la palla 15 metri indietro e non ha consentito la giocata al nostro giocatore: per me è stata una gestione sbagliata in toto. Ci ha detto che ha sbagliato a fermare il gioco, poi però ha continuato nell'errore perché non ha lasciato giocare Gagliardini. Fagioli? Un trend che c'è in Italia a lasciarsi andare, tanto l'arbitro fischia. Se non c'è un segnale da parte degli arbitri non si cambia.